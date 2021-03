Klopp | “Quando finirò al Liverpool mi prenderò un anno sabatico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 marzo 2021) Jurgensi è già chiamato fuori dalla corsa alla panchina della Germania ed ora il suo unico obiettivo è quello di onorare fino alla fine il contratto con il. Il tecnico, nel corso di un’intervista rilasciata a Lothar Matthaus per la “Sport Bild”, ha rivelato i suoi piani per il futuro: “almiunsabbatico” ha detto, sotto contratto fino al 2024 con il club inglese, “che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, non importa, staccherò per un“. Sul migliore giocatore mai allenato poi,non ha dubbi: “Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario. ...