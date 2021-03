Isola dei Famosi 2021, prima discussione tra i Rafinados: ecco cosa è successo (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutti quelli che pensavano che la prima discussione dell’Isola dei Famosi 2021 sarebbe scoppiata fra i Burinos, dovranno ricredersi perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta in quello dei Rafinados. Ebbene sì, protagonisti della vicenda sono stati il modello Akash Kumar e Drusilla Gucci. Non è stata certo una lite eclatante, ma sicuramente ha gettato le basi per un malumore che potrebbe continuare almeno fino alla prossima puntata. Ma cosa è accaduto esattamente? Akash Kumar e Drusilla Gucci costruivano, insieme agli altri Rafinados, la capanna per proteggersi. Ma i due si sarebbero trovati in disaccordo sul metodo da seguire per costruirla. Tra i due era girata maretta già dalla prima puntata, quando il modello ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutti quelli che pensavano che ladell’deisarebbe scoppiata fra i Burinos, dovranno ricredersi perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta in quello dei. Ebbene sì, protagonisti della vicenda sono stati il modello Akash Kumar e Drusilla Gucci. Non è stata certo una lite eclatante, ma sicuramente ha gettato le basi per un malumore che potrebbe continuare almeno fino alla prossima puntata. Maè accaduto esattamente? Akash Kumar e Drusilla Gucci costruivano, insieme agli altri, la capanna per proteggersi. Ma i due si sarebbero trovati in disaccordo sul metodo da seguire per costruirla. Tra i due era girata maretta già dallapuntata, quando il modello ...

