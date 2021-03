Il Covid fa un’altra vittima tra gli artisti (Di giovedì 18 marzo 2021) Negli ultimi giorni il Covid sembra avere tra le proprie vittime preferite volti noti del mondo dello spettacolo e della musica (Getty Images)Dopo aver combattuto per un mese contro lo spietato Covid, si è spento, all’età di 60 anni, Claudio Dj, all’anagrafe Claudio Di Giuseppe, una vita spesa all’insegna della fotografia e soprattutto della musica, passioni che gli avevano permesso di stringere molte amicizie: infatti, appena si è sparsa la notizia della sua morte, la sua bacheca facebook è stata inondata di messaggi di cordoglio. Se ne è andato sabato scorso, appena lo scorso 12 febbraio aveva scritto in un post su facebook di avere la febbre e il raffreddore, pochi giorni dopo le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero ospedaliero. Viveva a Montesilvano dove fino a 15 anni aveva lavorato come fotografo per ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021) Negli ultimi giorni ilsembra avere tra le proprie vittime preferite volti noti del mondo dello spettacolo e della musica (Getty Images)Dopo aver combattuto per un mese contro lo spietato, si è spento, all’età di 60 anni, Claudio Dj, all’anagrafe Claudio Di Giuseppe, una vita spesa all’insegna della fotografia e soprattutto della musica, passioni che gli avevano permesso di stringere molte amicizie: infatti, appena si è sparsa la notizia della sua morte, la sua bacheca facebook è stata inondata di messaggi di cordoglio. Se ne è andato sabato scorso, appena lo scorso 12 febbraio aveva scritto in un post su facebook di avere la febbre e il raffreddore, pochi giorni dopo le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero ospedaliero. Viveva a Montesilvano dove fino a 15 anni aveva lavorato come fotografo per ...

