Gianluigi De Palo su Leggo: 'Una guerra da raccontare' (Di giovedì 18 marzo 2021) Mi piacerebbe non pensare alla pandemia, ma non ci riesco. Sta cambiando tutto. E da padre non voglio avere paura. Mi piacerebbe rivivere l'incoscienza del diciottenne che lasciava tutto e andava ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Mi piacerebbe non pensare alla pandemia, ma non ci riesco. Sta cambiando tutto. E da padre non voglio avere paura. Mi piacerebbe rivivere l'incoscienza del diciottenne che lasciava tutto e andava ...

Advertising

MCristinaS9 : Gianluigi De Palo su Leggo: «Il regalo più bello del mondo» - ACGambini : RT @davidedesario: UNA BELLISSIMA RUBRICA. Gianluigi De Palo su Leggo: «Il regalo più bello del mondo» #occhidipadre by @gigidepalo #solosu… - Openfamigl : RT @davidedesario: UNA BELLISSIMA RUBRICA. Gianluigi De Palo su Leggo: «Il regalo più bello del mondo» #occhidipadre by @gigidepalo #solosu… - Roma_Famiglia : RT @davidedesario: UNA BELLISSIMA RUBRICA. Gianluigi De Palo su Leggo: «Il regalo più bello del mondo» #occhidipadre by @gigidepalo #solosu… - gigidepalo : RT @davidedesario: UNA BELLISSIMA RUBRICA. Gianluigi De Palo su Leggo: «Il regalo più bello del mondo» #occhidipadre by @gigidepalo #solosu… -