Genoa, Ballardini: «Il Parma si conosce bene. Noi sempre propositivi» (Di giovedì 18 marzo 2021) Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Parma-Genoa Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della trasferta contro il Parma. Parma – «Affrontiamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata. Si conoscono molto bene, stanno facendo molto bene e hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da tanti hanno e che ha un allenatore che è tanti anni che è lì. Bisogna precisare una cosa: D’Aversa è al Parma da cinque anni. Solo in questa stagione non c’è stato per un breve periodo e quindi cinque stagioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Davideha parlato alla vigilia diDavide, allenatore del, ha parlato ai microfoni diChannel alla vigilia della trasferta contro il– «Affrontiamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata. Si conoscono molto, stanno facendo moltoe hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che sida tanti hanno e che ha un allenatore che è tanti anni che è lì. Bisogna precisare una cosa: D’Aversa è alda cinque anni. Solo in questa stagione non c’è stato per un breve periodo e quindi cinque stagioni ...

