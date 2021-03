Gazzelle e la serie tv Nudes: ecco in anteprima “Un po’ come noi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il videoclip di “Un po’ come noi” è il risultato della collaborazione tra Gazzelle e la serie tv “Nudes”: ecco dove vederlo! In anteprima su RaiPlay, solo per 48 ore (clicca qui), sarà disponibile il videoclip di “Un po’ come noi“, il brano contenuto nel terzo album di Gazzelle. Il video è nato dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della serie “Nudes“. Il videoclip del brano “Un po’ come noi” di Gazzelle, svela le prime immagini della serie tv “Nudes”. La ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) Il videoclip di “Un po’noi” è il risultato della collaborazione trae latv “”:dove vederlo! Insu RaiPlay, solo per 48 ore (clicca qui), sarà disponibile il videoclip di “Un po’noi“, il brano contenuto nel terzo album di. Il video è nato dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della“. Il videoclip del brano “Un po’noi” di, svela le prime immagini dellatv “”. La ...

Advertising

Diregiovani : ?? Nudes arriverà in esclusiva su @RaiPlay il 20 aprile, ecco un assaggio della serie nel nuovo video di #Gazzelle ?? - EndCent : In anteprima su @RaiPlay ecco il video di #UnPoComeNoi di #Gazzelle per #NudesLaSerie - EndCent : Gazzelle: in anteprima il video di “Un Po’ Come Noi” dalla serie TV ‘Nudes’ - AndreaGalastro : gazzelle nella colonna sonora di una nuova serie su raiplay, that’s my servizio pubblico - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Su RaiPlay sbarca il video di “Un po' come noi” di #Gazzelle. Il video è il risultato della collaborazione tra l'artista… -