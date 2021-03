Furbetti del cartellino al Centro per l’Impiego | 17 indagati | scattano misure cautelari e sequestri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDiciassette persone, in particolare 15 dipendenti delperdi Teano (Caserta) e due ex addetti delandati in pensione, sonodalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per truffa ai danni di un ente pubblico e false attestazioni, in relazione a numerosi episodi di assenteismo sul luogo di lavoro accertati dalla Guardia di Finanza su segnalazione dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione). A tutti gli, le Fiamme Gialle di Caserta hanno sequestrato le somme percepite indebitamente a titolo di retribuzione, per un totale i circa 20mila euro; otto lavoratori, le cui posizioni sono risultate più gravi, sono stati inoltre raggiunti dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Gip del ...