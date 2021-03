"Fanno schifo, sono una m****". Le intercettazioni sulla truffa delle mascherine (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Sablone Spuntano i commenti sulla qualità dei dispositivi di protezione: "Alla Protezione civile non ho detto niente, ma in qualche modo devo giustificarmi" Si è conclusa con 6 arresti l'inchiesta relativa a 6 milioni di mascherine e a una fornitura di camici ordinati a marzo, che sarebbero dovuti arrivare in tre giorni alla Protezione civile della Regione Lazio, giunti a destinazione invece a distanza di 5 mesi. Secondo la procura di Taranto sulla fornitura da 24 milioni di euro, aggiudicata a una società con sede nel capoluogo ionico, si sarebbe consumata una truffa operata da 6 persone che da ieri mattina sono ai domiciliari: sono accusati di associazione per delinquere finalizzata anche alla frode, al falso, alla vendita di prodotti con segni mendaci, al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Sablone Spuntano i commentiqualità dei dispositivi di protezione: "Alla Protezione civile non ho detto niente, ma in qualche modo devo giustificarmi" Si è conclusa con 6 arresti l'inchiesta relativa a 6 milioni die a una fornitura di camici ordinati a marzo, che sarebbero dovuti arrivare in tre giorni alla Protezione civile della Regione Lazio, giunti a destinazione invece a distanza di 5 mesi. Secondo la procura di Tarantofornitura da 24 milioni di euro, aggiudicata a una società con sede nel capoluogo ionico, si sarebbe consumata unaoperata da 6 persone che da ieri mattinaai domiciliari:accusati di associazione per delinquere finalizzata anche alla frode, al falso, alla vendita di prodotti con segni mendaci, al ...

