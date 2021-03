F1 Gp Bahrain 2021 | programma | date | orari e diretta tv prima gara del Mondiale

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Ildi Formula 1è ormai alle porte: rispetto alla tradizione, ormai sconvolta dalla pandemia, non si comincerà dall’Australia ma bensì dal. Il circuito di Sakhir ospiterà latappa della rassegna iridata con tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, favoriti numeri uno per il successo finale. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a fare un salto di qualità rispetto ad un 2020 davvero difficile. Ma ci sono tanti, tantissimi temi caldi: l’Aston Martin di Sebastian Vettel, la Renault di Fernando Alonso e poi c’è quel Mick Schumacher in Haas che fa venire i brividi solo al pensiero. QUANDO SI PARTE – Il semaforo verde si accenderà venerdì 26 marzo ...

Inil s or Binotto , con gli auguri ( in inglese, se non erriamo ) del presidente in viaggio nello spazio, ha portato una ' rossa ' riveduta e corretta, nell'attesa della sua versione ...... dal Gran Premio delin programma domenica 28 marzo a quello di Abu Dhabi che farà calare ... Di seguito il riepilogo degli appuntamenti del campionatodi F1 che saranno trasmessi in diretta ...Il Mondiale 2021 di F1 è alle porte e il 28 marzo è previsto il primo round sul circuito di Sakhir. In Bahrain, però, hanno avuto luogo i test pre-stagionali nel corso dei quali i team e i piloti hann ...Nel corso dei test in Bahrain Lewis Hamilton e Valtteri Bottas faticavano a tenere in strada la Mercedes W12 con forti raffiche ...