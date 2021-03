Draghi a Bergamo, i familiari delle vittime del Covid: “Le passerelle le abbiamo già avute, ora ascoltateci. Dopo un anno non è cambiato nulla” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Non vogliamo passerelle, ascoltateci”. È questo l’appello lanciato da alcuni familiari delle vittime di Covid bergamasche che questa mattina si sono dati appuntamenti nei pressi del cimitero in occasione della visita del presidente del Consiglio Mario Draghi per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. L’area era blindatissima e quindi né familiari, né giornalisti hanno potuto incontrare il premier. “La nostra speranza era di incontrarlo – racconta Paolo Casiraghi che un anno fa ha perso tre familiari a causa del virus – siamo qui per dare testimonianza di quello che abbiamo vissuto: le chiamate alle ambulanze che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Non vogliamo”. È questo l’appello lanciato da alcunidibergamasche che questa mattina si sono dati appuntamenti nei pressi del cimitero in occasione della visita del presidente del Consiglio Marioper la Giornata nazionale in memoriadel. L’area era blindatissima e quindi né, né giornalisti hpotuto incontrare il premier. “La nostra speranza era di incontrarlo – racconta Paolo Casiraghi che unfa ha perso trea causa del virus – siamo qui per dare testimonianza di quello chevissuto: le chiamate alle ambulanze che non ...

