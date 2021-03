(Di giovedì 18 marzo 2021)ha rivelato di esserequando era ancora un’adolescente, a 15, mentre lavorava per Disney Channel. La cantautrice e attrice statunitense, oggi 28enne, lo ha raccontato nel documentario ‘: Dancing with the Devil‘, che sarà su YouTube dal 23 marzo, dove sottolinea anche che la persona che ha agito la violenza non ha subito alcun conseguenza. Nel doc l’artista non svela chi fosse l’autore del reato ma spiega che doveva vedere questa persona “tutto il tempo” dopo la violenza. Il documentario è stato proiettato al festival virtuale South by Southwest. “La mia storia di #MeToo è che racconto a qualcuno che qualcuno mi ha fatto questo e non ha mai avuto problemi”, dicenel documentario, ...

zazoomblog : Demi Lovato: “A 15 anni sono stata violentata. Io e i Jonas Brothers indossavamo un ‘anello di promessa’” - #Lovato… - falizzo : novabbe le collaborazioni di Demi Lovato.. - happiiimeow : raga ma avete sentito di demi lovato? io ancora sotto shock - TamiNowaki : Demi Lovato é tu? - soounaware : ma Demi Lovato che ha rivelato di essere stata stuprata durante gli anni della disney? sono sconvolta -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato

Venerdì 26 marzopubblicherà ufficialmente la canzone "Dancing With the Devil", che prende il nome dal documentario in cui riflette sul " momento più buio " della sua vita, quando era stata ricoverata ...La 28enne attrice e cantautrice: "Qualcuno mi ha fatto questo e non ha avuto problemi..."ha rivelato di essere stata violentata quando era ancora un'adolescente, a 15 anni, mentre lavorava per Disney Channel. La cantautrice e attrice statunitense, oggi 28enne, lo ha raccontato ...It's clear that Demi Lovato is someone who has gone through some difficult times over the course of her life - not least her well-publicised heroin overdose ...Demi Lovato ha confessato per la prima volta il tragico dramma che ha segnato la sua vita: l’attrice ha subito degli abusi che l’hanno portata alla bulimia e ad atti di autolesionismo. Demi Lovato: lo ...