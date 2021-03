D’Amato: fermi 35 hub vaccinali, bisogna ripartire subito (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Oggi ricordiamo in maniera solenne le vittime del Covid, ma per vincere questa guerra abbiamo bisogno dei vaccini. Da quando c’e’ stato lo stop ad AstraZeneca, abbiamo 35 centri vaccinali fermi e ventimila dosi non somministrate”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, intervenendo a Omnibus su La7. “La vaccinazione e’ su base volontaria, ma se qualcuno desidera un vaccino al posto di un altro, allora si mettera’ in coda e non potra’ pretendere di avere priorita’ nella somministrazione- ha sottolineato D’Amato- Noi diamo la possibilita’ di farli a seconda delle quantita’ a disposizioni e tutti i vaccini che abbiamo sono validati e approvati dall’Ema”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Oggi ricordiamo in maniera solenne le vittime del Covid, ma per vincere questa guerra abbiamo bisogno dei vaccini. Da quando c’e’ stato lo stop ad AstraZeneca, abbiamo 35 centrie ventimila dosi non somministrate”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, intervenendo a Omnibus su La7. “La vaccinazione e’ su base volontaria, ma se qualcuno desidera un vaccino al posto di un altro, allora si mettera’ in coda e non potra’ pretendere di avere priorita’ nella somministrazione- ha sottolineato- Noi diamo la possibilita’ di farli a seconda delle quantita’ a disposizioni e tutti i vaccini che abbiamo sono validati e approvati dall’Ema”.

