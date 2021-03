Covid, Firenze: in Palazzo Vecchio una targa per ricordare le vittime del virus (Di giovedì 18 marzo 2021) «La città di Firenze non dimentica i suoi cittadini vittime della pandemia Covid-19 e dedica a loro e a quelli che li amano un ricordo perenne»: questo il messaggio inciso sulla targa apposta nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio e scoperta oggi, 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) «La città dinon dimentica i suoi cittadinidella pandemia-19 e dedica a loro e a quelli che li amano un ricordo perenne»: questo il messaggio inciso sullaapposta nel Cortile della Dogana die scoperta oggi, 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delledell'epidemia L'articolo proviene daPost.

