Covid | Anche Janssen tifa AstraZeneca | contro i no vax alle porte serve fiducia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Loredana Bergamini, direttore medico in Italia della compagnia di Johnson&Johnson che ha sviluppato il vaccino anti, in questa intervista spiega, tra le altre cose, perché spera in una risposta positiva dell'Ema

Il 18 marzo è la data stabilita per legge per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita a causa del- 19. Per ricordare a tuttiil dramma di chi sta lottando in queste ore nei ......sono registrati circa 300 morti di positivi al- 19 in una settimana nella sola provincia di Bergamo. La città è stata la più colpita dalla prima ondata, con oltre 3.400 vittime ufficiali...Presidenza - Catanzaro, 17/03/2021 Sanità, Spirlì chiede azzeramento del debito al Governo Il presidente della Regione pronto a incontrare il premier Draghi. L'istanza è già s ...“Oggi è una giornata piena di tristezza, ma anche piena di speranza. Lo Stato c’è e ci sarà”. Così Mario Draghi è intervenuto a Bergamo, in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid.