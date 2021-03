Covid, analisi fondazione Gimbe: aumentati del 94,4 per cento ingressi in intensiva (Di giovedì 18 marzo 2021) L'occupazione dei posti letto di area medica dei pazienti Covid supera in 9 Regioni la soglia di allerta del 40%, così come nelle terapie intensive di 13 regioni oltre la soglia critica del 30%. Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) L'occupazione dei posti letto di area medica dei pazientisupera in 9 Regioni la soglia di allerta del 40%, così come nelle terapie intensive di 13 regioni oltre la soglia critica del 30%.

Advertising

RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - NicolaPorro : Chiudere tutto era inevitabile? No. Un documento, anzi, chiedeva di seguire una strategia alternativa all’illusione… - RaiNews : Gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali sorpa… - Monica_Torriani : RT @dbiselli: Nel webinar “Access and Launch Excellence in the post COVID-19” @IQVIA_Italy analizza evoluzione della #sanitàitaliana post… - dbiselli : Nel webinar “Access and Launch Excellence in the post COVID-19” @IQVIA_Italy analizza evoluzione della… -