Ciacciarelli | piano rifiuti Regione Lazio va rivisto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Caosin: non mi preme entrare nel merito della vicenda giudiziaria, poiche’, come e’ giusto, se ne occupera’ la magistratura, la quale fara’ luce sulla questione. A me interessa il dato politico, e questo e’ cristallino!” “Dice, in maniera oggettiva, che le politiche regionali sulla gestione deisono state sempre inquinate, pertanto vanno totalmente rimesse in discussione; questo soprattutto perche’ hanno puntualmente penalizzato la provincia di Frosinone. Zingaretti ed il Partito Democratico devono spiegarne le motivazioni ai cittadini di questa provincia.” “Del caso giudiziario se ne occupera’ la Magistratura, ma la, per mezzo dei suo presidente e del Partito Democratico, ha il dovere di chiarire, da un punto di visto politico, per ...