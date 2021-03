Che ci fa l’ambasciata del Kosovo a Gerusalemme? (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Il Kosovo è l’unica nazione del continente europeo ad aver aperto un’ambasciata a Gerusalemme. Una decisione che non può essere trascurata perché la questione dello status della “città santa” è tuttora uno dei punti nodali dei rapporti tra Israele e Palestina. Il Kosovo è oltretutto il solo Paese a maggioranza musulmana ad aver scelto di stabilire la propria ambasciata a Gerusalemme e il terzo in assoluto, dopo Stati Uniti e Guatemala. Ci sono poi altri Paesi, è il caso ad esempio della Repubblica Ceca, ad aver aperto recentemente a Gerusalemme uffici diplomatici di minore importanza. Colpisce dunque, almeno di primo acchito, che Israele abbia accolto la decisione del Kosovo, un microstato con all’attivo tra l’altro un ex presidente e un ex premier accusati di crimini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Ilè l’unica nazione del continente europeo ad aver aperto un’ambasciata a. Una decisione che non può essere trascurata perché la questione dello status della “città santa” è tuttora uno dei punti nodali dei rapporti tra Israele e Palestina. Ilè oltretutto il solo Paese a maggioranza musulmana ad aver scelto di stabilire la propria ambasciata ae il terzo in assoluto, dopo Stati Uniti e Guatemala. Ci sono poi altri Paesi, è il caso ad esempio della Repubblica Ceca, ad aver aperto recentemente auffici diplomatici di minore importanza. Colpisce dunque, almeno di primo acchito, che Israele abbia accolto la decisione del, un microstato con all’attivo tra l’altro un ex presidente e un ex premier accusati di crimini ...

