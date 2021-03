Bonaccini contro i medici No-vax: “Se non si vaccinano, non possono lavorare” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è tornato a parlare in tv, ospite di Mattino 5, e come spesso gli capita ha fornito tantissimi spunti, a cominciare dal tema più caldo oggi in Italia e nella sua regione: i vaccini. In particolare, una delle domande poste al governatore verteva sull’obbligo del personale sanitario, a cui Bonaccini ha risposto così: “Non so se serva l’obbligo vaccinale, ma so che se uno non si vaccina non può lavorare in quel luogo lì”. Covid: Bonaccini, ‘sul passaporto vaccinale sono d’accordo’ Altro tema caldissimo quello del passaporto vaccinale, che consentirebbe in determinati casi di poter riprendere una vita normale per chi dimostra di essere negativo e in regola con la vaccinazione. Bonaccini si è mostrato d’accordo con la proposta, ribadendo che “chi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefanoè tornato a parlare in tv, ospite di Mattino 5, e come spesso gli capita ha fornito tantissimi spunti, a cominciare dal tema più caldo oggi in Italia e nella sua regione: i vaccini. In particolare, una delle domande poste al governatore verteva sull’obbligo del personale sanitario, a cuiha risposto così: “Non so se serva l’obbligo vaccinale, ma so che se uno non si vaccina non puòin quel luogo lì”. Covid:, ‘sul passaporto vaccinale sono d’accordo’ Altro tema caldissimo quello del passaporto vaccinale, che consentirebbe in determinati casi di poter riprendere una vita normale per chi dimostra di essere negativo e in regola con la vaccinazione.si è mostrato d’accordo con la proposta, ribadendo che “chi ...

