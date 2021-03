Biden contro Putin Ecco la replica del Cremlino

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar – Buona parte della stampa italiana sembra non essersene accorta, affannata com’è nella strenua difesa del presidente Usa che ha sconfitto il nemico Trump. Ma le parole di Joesono davvero senza precedenti e hanno innescato una miccia pericolosa. Parole di, il: “Molto male, senza precedenti” “Molto male”, commenta il portavoce delDmitry Peskov. “Non ci sono state dichiarazioni simili a queste nella storia delle relazioni fra la Russia e gli Usa”, sottolinea Peskov, come riportato dall’agenzia russa Tass. Quindi adesso cosa farà Mosca? Comeal j’accuse di? Stando sempre a quanto dichiarato dal portavoce del, la Russia ha intenzione di rivalutare il suo approccio alle relazioni con gli Stati Uniti. “Il ...

Advertising

ilriformista : Scontro senza precedenti tra Biden e Putin dopo il dossier sulle presunte inteferenze russe anche nelle elezioni US… - limesonline : ???????? Anche se Joe #Biden non avesse dato del 'killer senz'anima' a Vladimir Putin, i rapporti tra Stati Uniti e Rus… - LaStampa : Biden contro Putin, il senatore russo: “Gli Usa si scusino o ci saranno conseguenze” - francofontana43 : L’America sembra assolvere Biden per le ingiurie contro Putin. Anzi c’è perfino qualche “autorevole” politologo, co… - IlPrimatoN : La replica di Mosca agli attacchi del presidente Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Biden contro

Mentre la Casa Bianca di- Harris soteneva , favore dopo favore, l'industria dell'aborto, la SBA List e il movimento pro - life rimangono vigilila loro agenda radicale a favore dell'...Non è certo una coincidenza chestia infiammando un clima di conflittola Russia nel momento in cui si svolge la prossima grande esercitazione in Europa. È in vista una seria escalation,...Le gravi accuse rivolte dal neopresidente USA a Vladimir Putin, rientrano nella logica di una collaudatissima strategia americana: aizzare il popolo contro un nemico esterno, in modo da distrarlo dall ...Il ritiro dell’ambasciatore russo a Washington, dopo che Joe Biden ha dato pubblicamente dell’assassino a Vladimir Putin, rappresenta il primo atto di un formale fronte bellico aperto dalla Casa Bianc ...