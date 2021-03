Bersani vuole fare un’altra Cosa di sinistra. E ammazzare definitivamente il Pd (Di giovedì 18 marzo 2021) «Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi». No, per ora non ha intenzione di rientrare Pier Luigi Bersani. Ma naturalmente dispensa consigli a Enrico Letta. E lo fa in un’intervista a Repubblica. Dove chiede di rifare daccapo il centrosinistra. «Prendiamola da fuori – dice – usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere». Bersani sogna una nuova Cosa di sinistra In che modo? «Apriamoci – aggiunge Bersani – Organizziamo assieme un percorso di partecipazione che coinvolga mondo del lavoro, associazioni, mondo della cultura, esperienze giovanili… Articolo Uno ha fatto avere a tutti, partiti e altri soggetti, qualche idea per quella discussione». Una nuova Cosa di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) «Entrare nel Pd ora? Letta ha già abbastanza problemi». No, per ora non ha intenzione di rientrare Pier Luigi. Ma naturalmente dispensa consigli a Enrico Letta. E lo fa in un’intervista a Repubblica. Dove chiede di ridaccapo il centro. «Prendiamola da fuori – dice – usciamo dalla solita cerchia, apriamoci al mondo esterno, se vogliamo vincere. Perché ora, ne sono convinto, si può vincere».sogna una nuovadiIn che modo? «Apriamoci – aggiunge– Organizziamo assieme un percorso di partecipazione che coinvolga mondo del lavoro, associazioni, mondo della cultura, esperienze giovanili… Articolo Uno ha fatto avere a tutti, partiti e altri soggetti, qualche idea per quella discussione». Una nuovadi ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'Ci sono momenti nei quali i cittadini hanno bisogno anche del volto del politico. Io consiglierei a… - Adnkronos : #Pd, #Bersani: 'Rientrerei domattina ma ci vuole una cosa nuova' - SecolodItalia1 : Bersani vuole fare un’altra Cosa di sinistra. E ammazzare definitivamente il Pd - EmilioTrigilio : @repubblica Con tutto il rispetto per Bersani, ma non vi pare eccessivo dedicargli articoli, intere trasmissioni? D… - PsiBologna : RT @ViaEmilia771: @repubblica #Bersani semprea ricerca di nuovi partiti L'importante per lui che non siano #socialdemocrazia Per cui crea s… -