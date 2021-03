Basket femminile | Geas-Schio match clou della 23a giornata di Serie A1 Venezia riceve Vigarano di lunedì

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) Si avvicina la 23adel campionato diA1 2020-2021, questa volta insolitamente spalmata su tre giorni considerato che la Reyerdeve rispettare dei tempi tecnici per rientrare dalla Romania, dove ha rappresentato in maniera illustre ilitaliano. Andiamo a vedere, uno per uno, iche ci attendono nel fine settimana. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PF BRONI 93 (Sabato 20 marzo, ore 16:00) Altra trasferta difficile per Broni, dopo il recupero disputato a Ragusa con netta sconfitta (28 punti di scarto). Le V nere continuano l’operazione consolidamento del quarto posto, e provengono dalla netta vittoria sul campo di Battipaglia. Occhi puntati, come al solito, su Begic e su quali stratagemmi dovrà inventare il club biancoverde per fermarla. LIMONTA COSTA MASNAGA-PASSALACQUA RAGUSA ...