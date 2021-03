Unità d’Italia: Meloni, ’17 marzo data più unificante’ (2) (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Siamo qui per augurare all’Italia un buon 160/mo anniversario dell’Unità nazionale, in questo 17 marzo che per noi rimane forse la data più unificante tra le celebrazioni” della nostra nazione, ha affermato Meloni. “Il partito dei patrioti non può lasciare che una giornata come questa passi senza le adeguate celebrazioni. Quando dieci anni fa ero ministro della Gioventù, ci battemmo molto perchè fosse celebrato quell’importante anniversario, su cui alcuni si interrogavano se fosse il caso di celebrarlo”.“Sono passati dieci anni e purtroppo non ci sono celebrazioni adeguate per il 160/mo anniversario dell’Unità d’Italia, così come nello scorso 3 febbraio abbiamo assistito a poco o niente in occasione del 150/mo anniversario della proclamazione di Roma capitale. Si dirà: ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “Siamo qui per augurare all’Italia un buon 160/mo anniversario dell’nazionale, in questo 17che per noi rimane forse lapiù unificante tra le celebrazioni” della nostra nazione, ha affermato. “Il partito dei patrioti non può lasciare che una giornata come questa passi senza le adeguate celebrazioni. Quando dieci anni fa ero ministro della Gioventù, ci battemmo molto perchè fosse celebrato quell’importante anniversario, su cui alcuni si interrogavano se fosse il caso di celebrarlo”.“Sono passati dieci anni e purtroppo non ci sono celebrazioni adeguate per il 160/mo anniversario dell’, così come nello scorso 3 febbraio abbiamo assistito a poco o niente in occasione del 150/mo anniversario della proclamazione di Roma capitale. Si dirà: ...

