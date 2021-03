Uccide moglie e suocera e poi si impicca nel campo

Advertising

79_Alessio : RT @tinapica88: Oggi potevo uscire sul giornale: Moglie uccide il marito con un pirdo. - nopost3b : Noto una certa delusione nell'aria Un altro 'femminicidio' ma per ragioni di denaro. Uccide moglie e suocera per qu… - tinapica88 : Oggi potevo uscire sul giornale: Moglie uccide il marito con un pirdo. - infoitinterno : Uccide moglie e suocera a Taranto, l'assassino si suicida impiccandosi a un albero - infoitinterno : Uccide moglie e suocera, l'assassino si è suicidato -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Si è ammazzato impiccandosi a un ulivo Antonio Granata, il 61enne di Massafra che l'altro ieri ha ucciso, sgozzandole, laCarolina Bruno, 65 anni, e la suocera, Lorenza Addolorata Carano, 91 anni, ed è fuggito in auto dopo aver telefonato ai carabinieri confessando il duplice omicidio. Circa un anno fa i coniugi ...... Thomas, che scopre il tradimento di suaJennifer con l'agente di polizia Robert Nunally. ... Non la, ma la manda in un profondissimo coma senza apparente via di uscita, perché l'oggetto ...GIOCO EROTICO ESTREMO O SETTA? David Carradine morto per asfissia durante un gioco erotico estremo o ucciso da una setta? La misteriosa fine dell'attore di Kill Bill ...Omicidio preterintenzionale, questa l’accusa che ha portato in carcere Benedetto Montaquila, 48 anni di Teano. Domenica scorsa era giunta una telefonata alla polizia che riferiva di un uomo che si sar ...