Turchia, padre molesta la figlia 15enne in diretta su TikTok (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gerry Freda L’autore del video TikTok incriminato è stato arrestato, mentre sua figlia, vittima delle molestie, è stata affidata ai servizi sociali Sta suscitando forte indignazione in Turchia la vicenda di un papà che ha molestato la figlia 15enne “in diretta su TikTok”. La diffusione sul web del video incriminato ha scatenato le proteste di cittadini e ong a difesa dei diritti delle donne, che denunciano il crescente numero di violenze di genere perpetrate nel Paese in ambiente familiare. Secondo l’organizzazione indipendente Fermiamo i femminicidi, lo scorso anno in Turchia sono state almeno 300 le donne uccise, per lo più da mariti, partner e familiari, mentre altre 171 sono morte in circostanze "sospette". L’autore ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gerry Freda L’autore del videoincriminato è stato arrestato, mentre sua, vittima delle molestie, è stata affidata ai servizi sociali Sta suscitando forte indignazione inla vicenda di un papà che hato la“insu”. La diffusione sul web del video incriminato ha scatenato le proteste di cittadini e ong a difesa dei diritti delle donne, che denunciano il crescente numero di violenze di genere perpetrate nel Paese in ambiente familiare. Secondo l’organizzazione indipendente Fermiamo i femminicidi, lo scorso anno insono state almeno 300 le donne uccise, per lo più da mariti, partner e familiari, mentre altre 171 sono morte in circostanze "sospette". L’autore ...

Turchia, padre molesta la figlia 15enne in diretta su TikTok il Giornale Turchia, padre molesta la figlia 15enne in diretta su TikTok a causa di quelle parole e di quei gesti “inappropriati" del padre, è stata affidata ai servizi sociali. Prima del video di Tunclar, sui social turchi era diventato virale un altro clip raffigurante ...

