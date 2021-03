Tommaso Zorzi e l’amicizia speciale con Gabriel Garko | galeotto fu il Grande Fratello Vip

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La quinta edizione del “Vip” è stata vinta dal noto influencer, il quale ha sconfitto al televoto Pierpaolo Pretelli, aggiudicandosi così il premio finale di 100 mila euro. Dal 15 Marzo 2021 Tommy, così come lo chiamano i suoi fan, è diventato uno degli opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. In questi giorniè al centro del gossip a causa della sua amiciziacon l’attore. I due si sarebbero sentiti per chiarire delle problematiche nate al GFVip 5 e da quel momento in poi avrebbero stretto i rapporti.e la sua amiciziacon ...