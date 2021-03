Tamponi prima dell’appuntamento: così l’app “combatte” il Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) In tempo di pandemia trovare l’anima gemella non è certamente facile. Con le relazioni personali ridotte ai minimi termini e la possibilità di conoscere gente nuova, dal vivo, praticamente nulla,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) In tempo di pandemia trovare l’anima gemella non è certamente facile. Con le relazioni personali ridotte ai minimi termini e la possibilità di conoscere gente nuova, dal vivo, praticamente nulla,… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

cldsccbrz : RT @simostwt: Ricapitoliamo - non pagare gli stipendi per mesi: ok ? - falsificare i risultati dei tamponi: ok ? - passare illegalmente il… - RynaRaptor : RT @simostwt: Ricapitoliamo - non pagare gli stipendi per mesi: ok ? - falsificare i risultati dei tamponi: ok ? - passare illegalmente il… - lanfraz : @VogelMonica @DrGregHouse73 Mi pare sia una misura valida su tutto il territorio nazionale (magari con tempistiche… - LucarellaAndrea : RT @simostwt: Ricapitoliamo - non pagare gli stipendi per mesi: ok ? - falsificare i risultati dei tamponi: ok ? - passare illegalmente il… - simostwt : Ricapitoliamo - non pagare gli stipendi per mesi: ok ? - falsificare i risultati dei tamponi: ok ? - passare illeg… -