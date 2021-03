Stefano e Alessandro scomparsi | le mamme | “Il nostro terribile sospetto”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Natascia Barilli, mamma di, e Roberta Carassai, mamma diVenturelli, si sono incontrate a Piacenza, per la prima volta dopo tante telefonate. Dopo essersi sentite molte volte al telefono, Natascia Barilli, mamma di, scomparso l’8 febbraio, e Roberta Carassai, mamma diVenturelli sparito il 5 dicembre, si sono incontrate per la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Goodmorning_ge : ?Alle ore 17:30 torna #REPORTER, di e con Giovanni Giaccone @giogiac65 Ospiti: ?? Germano Gaggioli // Osp. Villa Sc… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Chi l’ha visto?” il caso Benno e la scomparsa di Stefano e Alessandro – Su Rai3 con Federica Scia… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Chi l’ha visto?” il caso Benno e la scomparsa di Stefano e Alessandro – Su Rai3 con Federica Scia… - MADERY375 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Fotografati insieme a Milano da una spettatrice: Sono davvero Alessandro e Stefano, i… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” Fotografati insieme a Milano da una spettatrice: Sono davvero Alessandro e Stefano, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Alessandro

Libertà

... Martina Nardi, Lucia Ciampi, Susanna Cenni, Andrea Romano eCeccanti, hanno inviato a ...Torselli e il Consigliere regionale FdI e vice Presidente della Commissione Infrastrutture...Premi speciali social sono andati aQuaglio tra gli alunni delle primarie, per le arti letterarie, adGarnero tra gli studenti delle secondarie di primo grado, sempre per le arti ...Non ce l’ha fatta, Alessandro Gallinaro, 77 anni, la vittima della brutale aggressione consumata domenica 14 marzo a Gaeta, nei pressi della chiesa di Santo Stefano Martire, in via dei Frassini.Lettera a sindaci, Parco e carabinieri dopo una visita sul posto: «Pulire subito» E organizzerà una giornata ecologica per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini ...