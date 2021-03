Speranza sui vaccini: “Eventi delle ultime ore non incrinano fiducia, si va avanti” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano poche ore. A breve sapremo quello che l’Ema ha deciso sulle sorti del vaccino AstraZeneca anche se le precisazioni fatte ieri hanno già anticipato che quasi certamente, pur con la massima attenzione, si andrà avanti. E anche l’Italia è in prima linea in questo senso. Per il Governo non ci sono dubbi: il tempo perso si recupererà e l’obiettivo resta sempre quello di iniziare dal mese di aprile, forse anche prima, a vaccinare 500 mila persone ogni giorno. A parlare qualche minuto fa anche il Ministro Speranza che rassicura gli italiani con le sue parole. Non è una missione semplice perchè, anche a causa dell’informazione parecchio allarmistica sulla questione, migliaia di italiani hanno deciso di non procedere alla vaccinazione. Da parte del ministro Speranza arrivano però rassicurazioni: “Il governo italiano considera i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano poche ore. A breve sapremo quello che l’Ema ha deciso sulle sorti del vaccino AstraZeneca anche se le precisazioni fatte ieri hanno già anticipato che quasi certamente, pur con la massima attenzione, si andrà. E anche l’Italia è in prima linea in questo senso. Per il Governo non ci sono dubbi: il tempo perso si recupererà e l’obiettivo resta sempre quello di iniziare dal mese di aprile, forse anche prima, a vaccinare 500 mila persone ogni giorno. A parlare qualche minuto fa anche il Ministroche rassicura gli italiani con le sue parole. Non è una missione semplice perchè, anche a causa dell’informazione parecchio allarmistica sulla questione, migliaia di italiani hanno deciso di non procedere alla vaccinazione. Da parte del ministroarrivano però rassicurazioni: “Il governo italiano considera i ...

