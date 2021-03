Sony e Tencent aumentano gli investimenti nel cloud gaming | in arrivo novità per PlayStation Now?

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Holdings Ltd. eCorp. si stanno dimostrando parecchio interessati al mondo del, tanto da aver recentemente finalizzato un nuovo, corposo investimento presso la venture giapponese Ubitus K.K. Ubitus è una società specializzata nella tecnologia e nei servizie, di recente, ha ricevuto diversida numerose compagnie videoludiche, come Nintendo e Square-Enix.sono solo le ultime ad aggiungersi, con un ammontare non ancora svelato pubblicamente. Per chi non lo sapesse, Ubitus è responsabile di numerose offerte, tramite i propri partner commerciali: grazie ai suoi servizi, Nintendo è stata in grado di offrire le versioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sony Tencent

The investment was led byand other major game companies, including Square Enix,Innovation Fund by IGV, and Actoz. Investments accelerate industry's transformation "We are very excited ......che l'operazione ha ricevuto il via libera di un consorzio guidato dal gruppo tech cinese, ... Universal Music è un colosso dell'industria musicale che insieme a Warner Music eMusic ...Tencent e Sony hanno aumentato i propri investimenti nel reparto cloud-gaming, con una partecipazione nella società Ubitus K.K, già partner di Nintendo e Square-Enix.Sony e Tencent hanno recentemente dimostrato di voler investire in maniera importante nel cloud gaming attraverso una nuova iniziativa di supporto alla compagnia Ubitus K.K., che in Giappone si ...