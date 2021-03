Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa | cancellata l’ultima prova di specialità a Lenzerheide

Advertising

ItaliaTeam_it : Cancellata la discesa di Lenzerheide, Sofia Goggia ha vinto la Coppa di specialità! ?? GRANDEEEEEE! ?? #ItaliaTeam… - ilpost : Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera - SkySport : Goggia vince Coppa di discesa dopo cancellazione gara a finali di sci alpino a Lenzerheide - arichieti : RT @RaiSport: ? La giuria cancella definitivamente le due libere di #Lenzerheide, Sofia #Goggia vince la Coppa di discesa Il commento di S… - arichieti : RT @RaiSport: ? Daniela #Ceccarelli ripercorre la stagione di Sofia #Goggia, dagli esordi sino alla vittoria della Coppa ?? #SofiaGoggia #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Commenta per primo Caro Leo Turrini, come sono andati i test precampionato per la Ferrari? 'Passiamo alla prossima domanda. Io preferirei parlare del coraggio di, che ha vinto meritatamente la Coppa di discesa senza gareggiare ma era pronta a buttarsi giù con una gamba malandata!è una eccellenza italiana'. Dai, lo è anche la Ferrari. '...ROME, MAR 17 - Italy'sclinched this season's downhill skiing World Cup on Wednesday when the last two races of the season at Lenzerheide, Switzerland, were cancelled due to bad weather. Her triumph is ...Goggia ha costruito la vittoria nella coppa di specialità con i successi di Val d’Isere, St. Anton, e per due volte a Crans Montana. A vincerla è stata Sofia Goggia, che ha potuto beneficiare ...Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo 2021 di discesa libera. L'azzurra, capace di imporsi in quattro gare in questa stagione, ha potuto festeggiare in seguito alla cancellazione delle Finali di Le ...