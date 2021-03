Siria, dieci anni dopo ancora non si vede la fine del conflitto (Di mercoledì 17 marzo 2021) In questi giorni ricorre il decimo anniversario dall’inizio del conflitto in Siria che ha causato circa 200.000 vittime solo tra i civili. Sebbene si sia ridotto lo scontro aperto, la sicurezza di milioni di civili e delle organizzazioni umanitarie che, come Oxfam, lavorano nel paese al fianco della popolazione continua ad essere minacciata. Al di là delle zone tornate sotto il controllo di Assad, in un paese ridotto a brandelli agiscono ancora una pluralità di attori: nel sud del Paese sono presenti ancora fazioni sostenute da paesi occidentali, tra Palmyra e Deir el-Zor quello che rimane dell’Isis, nel nord est i Kurdi, a nord una zona cuscinetto controllata dai turchi e i loro alleati, nel nord ovest, l’enclave di Idlib ancora in mano ai ribelli jihadisti. Oltre l’80% viveva in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) In questi giorni ricorre il decimoversario dall’inizio delinche ha causato circa 200.000 vittime solo tra i civili. Sebbene si sia ridotto lo scontro aperto, la sicurezza di milioni di civili e delle organizzazioni umanitarie che, come Oxfam, lavorano nel paese al fianco della popolazione continua ad essere minacciata. Al di là delle zone tornate sotto il controllo di Assad, in un paese ridotto a brandelli agisconouna pluralità di attori: nel sud del Paese sono presentifazioni sostenute da paesi occidentali, tra Palmyra e Deir el-Zor quello che rimane dell’Isis, nel nord est i Kurdi, a nord una zona cuscinetto controllata dai turchi e i loro alleati, nel nord ovest, l’enclave di Idlibin mano ai ribelli jihadisti. Oltre l’80% viveva in ...

FiorellaMannoia : Siria: dieci anni di guerra. Quattrocentomila morti e 13 milioni di profughi. Fallimento e vergogna dell'umanità . - GassmanGassmann : #15Marzo dieci anni di guerra in Siria. Quelli che soffrono di più sono i giovani ed i bambini. Una intera generazi… - CardinalSandri : La Siria da dieci anni vive un Calvario che non può e non deve essere dimenticato: a nessuno è lecito lavarsi le ma… - ilfattoblog : #Siria, dieci anni dopo ancora non si vede la fine del conflitto @PaoloPezzati @OxfamItalia - RadiukRaiko : RT @FiorellaMannoia: Siria: dieci anni di guerra. Quattrocentomila morti e 13 milioni di profughi. Fallimento e vergogna dell'umanità . -