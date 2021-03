Scuola: Toccafondi (Iv), 'fare chiarezza su condizioni riapertura' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Serve chiarezza sul rientro in classe. Quali sono le condizioni necessarie per la riapertura delle scuole: la vaccinazione di tutto personale è sufficiente oppure bisogna attendere che la regione diventi bianca o gialla?”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. “Fino a qualche giorno fa – spiega - la vaccinazione al personale scolastico è stata considerata fondamentale per tenere le scuole aperte. Il ministro Bianchi ha detto che, a oggi, il 44,3% degli insegnanti sono stati vaccinati. Occorre dunque riprendere quanto prima le somministrazioni perché, per permettere a bambini e ragazzi di tornare in classe, magari dopo Pasqua, la vaccinazione di chi ci lavora risulta fondamentale. Detto questo, l'esecuzione del piano vaccinale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Servesul rientro in classe. Quali sono lenecessarie per ladelle scuole: la vaccinazione di tutto personale è sufficiente oppure bisogna attendere che la regione diventi bianca o gialla?”. Lo dichiara Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. “Fino a qualche giorno fa – spiega - la vaccinazione al personale scolastico è stata considerata fondamentale per tenere le scuole aperte. Il ministro Bianchi ha detto che, a oggi, il 44,3% degli insegnanti sono stati vaccinati. Occorre dunque riprendere quanto prima le somministrazioni perché, per permettere a bambini e ragazzi di tornare in classe, magari dopo Pasqua, la vaccinazione di chi ci lavora risulta fondamentale. Detto questo, l'esecuzione del piano vaccinale è ...

Advertising

RaffaelePizzati : RT @ItaliaViva: Scuola, @GToccafondi: caro ministro Bianchi, dica no alle chiusure decise dai governatori - rosarioT1970 : RT @ItaliaViva: Scuola, @GToccafondi: caro ministro Bianchi, dica no alle chiusure decise dai governatori - katiasantange11 : RT @ItaliaViva: Scuola, @GToccafondi: caro ministro Bianchi, dica no alle chiusure decise dai governatori - ottovanz : RT @ItaliaViva: Scuola, @GToccafondi: caro ministro Bianchi, dica no alle chiusure decise dai governatori - patriziadegioia : RT @RaffaelePizzati: Scuola, @Toccafondi (Iv): caro ministro Bianchi, dica no alle chiusure decise dai governatori -