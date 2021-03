**Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Marymount International School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall’asilo alle elementari. La preside Sarah Gallagher ha accolto la richiesta delle famiglie ad anticipare al 26 marzo le vacanze di Pasqua, originariamente previste dall’1 al 10 aprile compresi, “in modo da incentivare la didattica in presenza, interrotta da quando il Lazio è diventata zona rossa”. Secondo quanto riferito all’Adnkronos dall’Istituto internazionale, gli studenti torneranno sui banchi il 7 aprile; il 6 dovranno sottoporsi a test antigenico obbligatorio per il rientro in classe. A giugno, inoltre, le lezioni termineranno un giorno dopo rispetto al previsto per recuperare le ore perse. La campanella suonerà l’ultima volta prima delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlInternational School Romeilscolastico per massimizzare lain presenza per i suoi allievi, dall’asilo alle elementari. La preside Sarah Gallagher ha accolto la richiesta delle famiglie ad anticipare al 26 marzo le vacanze di Pasqua, originariamente previste dall’1 al 10 aprile compresi, “in modo dalain presenza, interrotta da quando il Lazio è diventata zona rossa”. Secondo quanto riferito all’Adnkronos dall’Istituto internazionale, gli studenti torneranno sui banchi il 7 aprile; il 6 dovranno sottoporsi a test antigenico obbligatorio per il rientro in classe. A giugno, inoltre, le lezioni termineranno un giorno dopo rispetto al previsto per recuperare le ore perse. La campanella suonerà l’ultima volta prima delle ...

Advertising

zazoomblog : Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza - #Scuola: #Marymount… - lifestyleblogit : **Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza** - - TV7Benevento : **Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza**... - fisco24_info : **Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza**: Il Marymount International… -

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Marymount **Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza** Il Marymount International School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall'asilo alle elementari. La preside Sarah Gallagher ha accolto la ...

«Nash Arpetta»: l'idea di quattro amici, le sciarpe con i nomi dei licei ... dal Visconti al Virgilio, al Righi, al Tasso, al Giulio Cesare, al Marymount, al San Giuseppe de ... La scuola è troppo importante per essere messa da parte . 'Nash Arpetta' vuole essere un modo diverso ...

**Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza** Adnkronos Laura Pausini e la nomination agli Oscar Il Marymount International School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall'asilo alle ...

IlInternational School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall'asilo alle elementari. La preside Sarah Gallagher ha accolto la ...... dal Visconti al Virgilio, al Righi, al Tasso, al Giulio Cesare, al, al San Giuseppe de ... Laè troppo importante per essere messa da parte . 'Nash Arpetta' vuole essere un modo diverso ...Il Marymount International School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall'asilo alle ...