Pd: Delrio, ‘buon lavoro a Tinagli e Provenzano’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano. Da loro un contributo di passione e competenza per far crescere il Pd”. Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Auguri di buona Irenee Giuseppe Provenzano. Da loro un contributo di passione e competenza per far crescere il Pd”. Lo ha scritto su Twitter Graziano, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

graziano_delrio : Auguri di buon lavoro a @itinagli e @peppeprovenzano. Da loro un contributo di passione e competenza per far crescere il @pdnetwork - TV7Benevento : Pd: Delrio, 'buon lavoro a Tinagli e Provenzano'... - graziano_delrio : Auguri di buon lavoro a @itinagli e @peppeprovenzano. Da loro un contributo di passione e competenza per far crescere il @pdnetwork - drewmilan39 : @graziano_delrio Accuse e minacce?? Ma lei vive fuori dalla realtà o da buon “democratico”deve strumentalizzare ogn… - Eacnoii07 : @graziano_delrio Con tutto quello che Letta ha detto Salvini pur di far campagna elettorale cita solo lo ius soli… -