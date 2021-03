Paolo Rossi contro Franceschini: “Privilegia i musei e non gli attori, tanto le statue non devono pagare il mutuo e non rompono i cogl**i” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attore e comico Paolo Rossi pubblica il libro “Meglio dal vivo che dal morto” (edito da Solferino) in cui racconta sul filo del rasoio dell’ironia si “confessa” al il dio dei ladri, il Bardo William Shakespeare. Dal ricordo tragicomico delle serate alle Feste dell’Unità al dialogo in sogno con Berlinguer, dal teatro con Beckett, Gaber e Jannacci al cabaret del Derby e il Riccardo III. “Per mettere ordine nella mia vita ci vorrebbe un governo tecnico” scrive nel libro. L’attore in una intervista a Il Corriere della Sera mette le mani avanti: “Non è un libro autobiografico, è un modo di raccontare in cui non capisci mai quante verità ci sono. Non quante bugie. Ma quante verità… Prima di studiare teatro ho fatto sociologia, Goffman parlava della vita quotidiana come rappresentazione. Recitare ti salva la vita, ma la differenza è se sai recitare bene o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attore e comicopubblica il libro “Meglio dal vivo che dal morto” (edito da Solferino) in cui racconta sul filo del rasoio dell’ironia si “confessa” al il dio dei ladri, il Bardo William Shakespeare. Dal ricordo tragicomico delle serate alle Feste dell’Unità al dialogo in sogno con Berlinguer, dal teatro con Beckett, Gaber e Jannacci al cabaret del Derby e il Riccardo III. “Per mettere ordine nella mia vita ci vorrebbe un governo tecnico” scrive nel libro. L’attore in una intervista a Il Corriere della Sera mette le mani avanti: “Non è un libro autobiografico, è un modo di raccontare in cui non capisci mai quante verità ci sono. Non quante bugie. Ma quante verità… Prima di studiare teatro ho fatto sociologia, Goffman parlava della vita quotidiana come rappresentazione. Recitare ti salva la vita, ma la differenza è se sai recitare bene o ...

