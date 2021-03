Ogni 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Minuto di silenzio in ogni luogo pubblico e privato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco i sei articoli del decreto legge appena approvato sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, che sarà celebrata ogni 18 marzo. Tra le misure 'Minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati', e spazi audio e video sul servizio pubblico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco i sei articoli del decreto legge appena approvato sull'istituzione dellaindell'epidemia di coronavirus, checelebrata18. Tra le misure 'diin tutti i luoghi pubblici e privati', e spazi audio e video sul servizio. L'articolo .

