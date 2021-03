Màkari anticipazioni terza puntata | E’ solo un gioco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Andrà in onda lunedì 22 marzo 2021 ladie non potevano mancare le nostreche ci raccontano tutto quello che succederà in Sicilia! Fiction amatissima dal pubblico,ha debuttato con oltre 6 milioni di spettatori incollati davanti alla tv. Grandi numeri anche per questa serie che andrà in onda in quattro serate. Dopo il doppio appuntamento di questa settimana, ladici aspetta lunedì prossimo, per un’altra sfida con l’Isola dei famosi. Cosa combinerà questa volta il nostro Saverio Lamanna? Nelladi, lo scrittore impiccione interpretato da Claudio Gioè si ritroverà a essere coinvolto in un caso che lo tocca in prima ...