Le Storie vere di Sanpa, Massimo di Rimini: chiedo scusa io a tutti coloro a cui è stato fatto del male ma sappiate che San Patrignano non era quello (Di mercoledì 17 marzo 2021) Massimo, partiamo dall’inizio.Ok. Sono di Milano, ma vivo a Rimini ormai da 40 anni, di cui 37 passati a San Patrignano. Il mio primo contatto con San Patrignano è stato nell’81, primavera 1981, avevo dei miei amici già lì e avevo visto un documentario sull’allora TeleCapodistria, addirittura in bianco e nero. Fui illuminato, era il luogo dove dovevo e volevo andare. Il tuo rapporto con la droga com’era iniziato?Sono stato in tossicodipendenza circa 1 anno e mezzo, ma purtroppo, come sono solito dire, in quel periodo mi sono ritrovato giù dalla parete est del Monte Bianco, mi sono ritrovato dalle stelle alle stalle.Iniziai con le droghe durante il militare, anni ‘78/’79. Ho cominciato con la Cannabis. Poi facevo il DJ, lavoravo in radio, in discoteca per diverso tempo. Era un mondo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021), partiamo dall’inizio.Ok. Sono di Milano, ma vivo aormai da 40 anni, di cui 37 passati a San. Il mio primo contatto con Sannell’81, primavera 1981, avevo dei miei amici già lì e avevo visto un documentario sull’allora TeleCapodistria, addirittura in bianco e nero. Fui illuminato, era il luogo dove dovevo e volevo andare. Il tuo rapporto con la droga com’era iniziato?Sonoin tossicodipendenza circa 1 anno e mezzo, ma purtroppo, come sono solito dire, in quel periodo mi sono ritrovato giù dalla parete est del Monte Bianco, mi sono ritrovato dalle stelle alle stalle.Iniziai con le droghe durante il militare, anni ‘78/’79. Ho cominciato con la Cannabis. Poi facevo il DJ, lavoravo in radio, in discoteca per diverso tempo. Era un mondo ...

