Lazio | Correa ci crede | “Bayern Monaco letale in attacco | ma vogliamo provare a passare”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di tornare in campo per ladi Simone Inzaghi che si appresta ad affrontare la mission impossible dell'Allianz Arena. L'attaccante dellaJoaquinha parlato ai microfoni diStyle Channel alla vigilia del match di Champions League con il: "Dobbiamoa fare subito qualche gol e stare vicino alla porta per cercare di fare bene e tentare diil turno. Abbiamo sempre questo obiettivo, ci abbiamo lavorato molto euscire da questo doppio confronto a testa alta". Lo strapotere offensivo delè noto anche per: "Loro inhanno dei calciatori che fanno la differenza e dovremo cercare di ...

Il percorso è stato ricco di sacrifici, sarebbe bello chiuderlo a testa alta" , ha parlato così Joaquinai microfoni diStyle Channel nel pre - partita di Champions League contro il ...Laper l'orgoglio, dopo la sconfitta dell'Olimpico. Per passare il turno servirebbe un miracolo sportivo. E forse potrebbe non bastare davanti ai campioni d'Europa e del Mondo in carica. Inzaghi ...La Lazio per l'orgoglio, dopo la sconfitta dell'Olimpico. Per passare il turno servirebbe un miracolo sportivo. E forse potrebbe non bastare davanti ai campioni d'Europa e del Mondo in carica. Inzaghi ...Nelle file dei bavaresi c'è Nübel in porta, con Goretzka a centrocampo. Biancocelesti con Escalante titolare, dentro anche Correa, Immobile in panchina.