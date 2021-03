Inter | Handanovic positivo al Coronavirus

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Samirè risultatoal Covid - 19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere dell'è già in quarantena presso ...

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO… - DiMarzio : #Inter, il comunicato del club: #Handanovic positivo al covid - Fraccio : Su Twitter si riversa odio, ignoranza e incompetenza specialmente da parte dei tifosi di calcio. Gente che augura i… - _intermagazine : UFFICIALE – Samir Handanovic positivo al Covid: il comunicato dell’Inter -

Tutte le notizie sulla squadraIl portiere dell'Samirè risultato positivo al Covid . Lo annuncia la squadra nerazzurra in un comunicato. Il test è stato effettuato oggi eè già in quarantena presso la propria abitazione.MILANO - "FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il ...Handanovic finora ha sempre giocato titolare in ogni partita della stagione in corso. Toccherà quindi a Ionut Radu sostituirlo, a partire dalla sfida di sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. “MIL ...