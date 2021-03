Inter, dopo D'Ambrosio positivo al Covid anche Handanovic (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano - Il Covid colpisce ancora in casa Inter, dopo D'Ambrosio è risultato positivo anche Samir Handanovic. Una positività, spiega in una nota la società riscontrata "in seguito al test effettuato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano - Ilcolpisce ancora in casaD'è risultatoSamir. Una positività, spiega in una nota la società riscontrata "in seguito al test effettuato ...

Advertising

GoalItalia : Nessun nuovo positivo dopo il giro di tamponi in casa Inter ? - SerieA : L’@Inter guadagna 3 punti importanti dopo un match combattuto: decisive le reti di #Lukaku e Lautaro #Martinez! ????… - realvarriale : 3 punti d'oro per @sscnapoli. #Gattuso espugna San Siro e si rilancia in zona Champions. La sconfitta del @milan la… - Chicogir : @riotta @Inter Cacchio, proprio adesso che era ritornato al suo meglio dopo un inizio di stagione preoccupante! Forza Samir!!! - DavideMardegan : @SBicocchi @7Robymar Ma voi pensate al fatto che quest'anno, dopo anni, che se l'Inter vincesse lo scudetto i calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter dopo Handanovic positivo al Covid. Nuovo caso di coronavirus all'Inter Handanovic positivo al Covid. Nuovo caso all'Inter dopo D'Ambrosio Samir Handanovic e' risultato positivo al Covid - 19 . Lo comunica l' Inter . Il portiere nerazzurro aveva effettuato il test nella mattinata di oggi. Il giocatore e' gia' in ...

Inter, anche Handanovic è positivo. Nuovo caso di Covid tra i nerazzurri Dopo la notizia della positività di Danilo D'Ambrosio , l' Inter deve fare i conti con un nuovo caso di Covid all'interno del proprio gruppo squadra. Antonio Conte perde il proprio capitano, Samir ...

Il punto dopo Torino-Inter: la classifica, i numeri e i prossimi impegni Inter Sito Ufficiale Altro caso di coronavirus all'Inter: positivo Handanovic Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, quindi, un altro caso crea apprensione nell’ambiente interista in vista della gara di sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. Tutti gli altri giocatori ...

Inter, Handanovic positivo al Covid-19: è il secondo in pochi giorni dopo D'Ambrosio Dopo D’Ambrosio, anche Handanovic è risultato positivo al Coronavirus. Il portiere sloveno salterà così la partita di sabato sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, ...

Handanovic positivo al Covid. Nuovo caso all'D'Ambrosio Samir Handanovic e' risultato positivo al Covid - 19 . Lo comunica l'. Il portiere nerazzurro aveva effettuato il test nella mattinata di oggi. Il giocatore e' gia' in ...la notizia della positività di Danilo D'Ambrosio , l'deve fare i conti con un nuovo caso di Covid all'interno del proprio gruppo squadra. Antonio Conte perde il proprio capitano, Samir ...Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, quindi, un altro caso crea apprensione nell’ambiente interista in vista della gara di sabato sera a San Siro contro il Sassuolo. Tutti gli altri giocatori ...Dopo D’Ambrosio, anche Handanovic è risultato positivo al Coronavirus. Il portiere sloveno salterà così la partita di sabato sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, ...