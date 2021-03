Il consiglio della Capua alla madre: "Le ho detto di correre a vaccinarsi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Valentina Dardari La virologa, intervenuta alla trasmissione Dimartedì, ha parlato del vaccino anglo-svedese sottolineandone l’efficacia La virologa Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, non sembra avere dubbi sull’efficacia del vaccino prodotto da AstraZeneca. Intervenuta nella serata di ieri alla trasmissione Dimartedì in onda su La7, ha parlato del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese, sottolineando il fatto che funziona. "AstraZeneca funziona" A inizio puntata il conduttore Giovanni Floris ha riassunto i fatti degli ultimi giorni, ovvero che la somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa in 22 Paesi, tra i quali Italia, Francia e Germania, al fine di effettuare verifiche in seguito a episodi sospetti di trombosi. Sono cinque ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Valentina Dardari La virologa, intervenutatrasmissione Dimartedì, ha parlato del vaccino anglo-svedese sottolineandone l’efficacia La virologa Ilaria, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'UniversitàFlorida, non sembra avere dubbi sull’efficacia del vaccino prodotto da AstraZeneca. Intervenuta nella serata di ieritrasmissione Dimartedì in onda su La7, ha parlato del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese, sottolineando il fatto che funziona. "AstraZeneca funziona" A inizio puntata il conduttore Giovanni Floris ha riassunto i fatti degli ultimi giorni, ovvero che la somministrazione del vaccino AstraZeneca è stata sospesa in 22 Paesi, tra i quali Italia, Francia e Germania, al fine di effettuare verifiche in seguito a episodi sospetti di trombosi. Sono cinque ...

