Harvest Moon: One World - recensione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il panorama videoludico si è arricchito di sfumature differenti, talvolta uniche e preziose. Nel tempo libero ci interfacciamo con platform bizzarri, enigmi complessi, scazzottate ignoranti e boss fight incredibilmente competitive. Ebbene, tra le innumerevoli vie del gaming è stata introdotta una nuova sfaccettatura, che oseremmo definire come un vero e proprio stile di vita. Una grande fascia di videogiocatori, infatti, ha iniziato ad apprezzare un genere completamente sottovalutato, meglio descritto come "slow gaming". Le azioni della vita reale vengono emulate in un videogioco e, perché no, plasmate in contesti virtuali decisamente migliori e rilassanti. Abbiamo potuto scoprire la meraviglia di rifugiarci in un'isola deserta su Animal Crossing: New Horizons e, tra i vari titoli, abbiamo anche scoperto il fascino delle riserve naturali su Alba: A Wildlife Adventure. Ogni gioco è in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il panorama videoludico si è arricchito di sfumature differenti, talvolta uniche e preziose. Nel tempo libero ci interfacciamo con platform bizzarri, enigmi complessi, scazzottate ignoranti e boss fight incredibilmente competitive. Ebbene, tra le innumerevoli vie del gaming è stata introdotta una nuova sfaccettatura, che oseremmo definire come un vero e proprio stile di vita. Una grande fascia di videogiocatori, infatti, ha iniziato ad apprezzare un genere completamente sottovalutato, meglio descritto come "slow gaming". Le azioni della vita reale vengono emulate in un videogioco e, perché no, plasmate in contesti virtuali decisamente migliori e rilassanti. Abbiamo potuto scoprire la meraviglia di rifugiarci in un'isola deserta su Animal Crossing: New Horizons e, tra i vari titoli, abbiamo anche scoperto il fascino delle riserve naturali su Alba: A Wildlife Adventure. Ogni gioco è in ...

Eurogamer_it : Harvest Moon: One World è un passo indietro, in tutti i sensi… Il perché lo spieghiamo nella nostra recensione. - Cirunz : @Il_Paradroide @IGNitalia Era una prova difficile sin dall'inizio: oggi il lavoro di Harvest Moon aggiornato e corr… - Il_Paradroide : Harvest Moon: cronaca di una serie in caduta libera... @IGNitalia - FeyRune23 : RT @PokeMillennium: Harvest Moon: One World, Recensione: l'avventura che stravolge la serie #PokemonMillennium #HarvestMoonOneWorld #Ninten… - PokeMillennium : Harvest Moon: One World, Recensione: l'avventura che stravolge la serie #PokemonMillennium #HarvestMoonOneWorld… -

Ultime Notizie dalla rete : Harvest Moon GR Live: oggi si gioca ad Harvest Moon: One World Stai guardando Pubblicità Diamo il via a un'altra settimana di streaming dando un'occhiata a Harvest Moon: One World , l'ultima iterazione della lunga serie sim agricola. Quest'ultimo capitolo ti vede entrare in un mondo che non si nutre di nient'altro che patate, e il tuo compito è ...

Harvest Moon: One World - Recensione Devo ammettere che il concept dietro ad Harvest Moon: One World (innestare un approccio open world in un tipico farming simulator) è a dir poco intrigante e ambizioso, tanto che questo nuovo capitolo ...

Harvest Moon: One World – La recensione IGN Italia GR Live: oggi si gioca ad Harvest Moon: One World Diamo il via a un'altra settimana di streaming dando un'occhiata a Harvest Moon: One World, l'ultima iterazione della lunga serie sim agricola. Quest'ultimo capitolo ti vede entrare in un mondo che no ...

Harvest Moon: One World Devo ammettere che il concept dietro ad Harvest Moon: One World (innestare un approccio open world in un tipico farming simulator) è a dir poco intrigante e ambizioso, tanto che ...

Stai guardando Pubblicità Diamo il via a un'altra settimana di streaming dando un'occhiata a: One World , l'ultima iterazione della lunga serie sim agricola. Quest'ultimo capitolo ti vede entrare in un mondo che non si nutre di nient'altro che patate, e il tuo compito è ...Devo ammettere che il concept dietro ad: One World (innestare un approccio open world in un tipico farming simulator) è a dir poco intrigante e ambizioso, tanto che questo nuovo capitolo ...Diamo il via a un'altra settimana di streaming dando un'occhiata a Harvest Moon: One World, l'ultima iterazione della lunga serie sim agricola. Quest'ultimo capitolo ti vede entrare in un mondo che no ...Devo ammettere che il concept dietro ad Harvest Moon: One World (innestare un approccio open world in un tipico farming simulator) è a dir poco intrigante e ambizioso, tanto che ...