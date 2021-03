Ferrari Esports Series 2021, il campione potresti essere tu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scorso anno, il debutto del campionato Ferrari Esports Series ha registrato oltre 20.000 partecipanti. Un successo entusiasmante che ha visto la vittoria del ventunenne Giovanni De Salvo, dopo una finale al cardiopalma. Il brand ha ora annunciato ufficialmente di aver aperto le iscrizioni alla nuova stagione. Come fare per iscriversi? È semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale di Ferrari Esport Series. Dall'iscrizione si potrà accedere alle qualificazioni, che inizieranno nel mese di aprile.I piloti dovranno competere in quattro sessioni di ‘hotlap’. Da lì verranno selezionati coloro che accederanno alle qualification races, che si svolgeranno dal 5 aprile fino alla fine del mese di luglio. I 48 sim driver che passeranno le qualification races avranno accesso alla seconda parte del torneo, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scorso anno, il debutto del campionatoha registrato oltre 20.000 partecipanti. Un successo entusiasmante che ha visto la vittoria del ventunenne Giovanni De Salvo, dopo una finale al cardiopalma. Il brand ha ora annunciato ufficialmente di aver aperto le iscrizioni alla nuova stagione. Come fare per iscriversi? È semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale diEsport. Dall'iscrizione si potrà accedere alle qualificazioni, che inizieranno nel mese di aprile.I piloti dovranno competere in quattro sessioni di ‘hotlap’. Da lì verranno selezionati coloro che accederanno alle qualification races, che si svolgeranno dal 5 aprile fino alla fine del mese di luglio. I 48 sim driver che passeranno le qualification races avranno accesso alla seconda parte del torneo, ...

Advertising

markus_auto : Ferrari Esports Series 2021 ai nastri di partenza: al via le iscrizioni al campionato ... - SerialGamerITA : Ferrari Esports Series 2021: presentato la nuova stagione del campionato, iscrizioni aperte da oggi #ferrari - Agonista : Gli esport sono sempre più trasversali ed ecco la nostra intervista a Charles Leclerc, in cui parla delle Ferrari E… - Asgard_Hydra : Ferrari Esports Series 2021 ai nastri di partenza: al via le iscrizioni al campionato - - gigibeltrame : Ferrari Esports Series 2021 ai nastri di partenza: al via le iscrizioni al campionato #digilosofia… -