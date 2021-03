Elettra Lamborghini in lutto: «Non ho pace in questo periodo» (Di mercoledì 17 marzo 2021) lutto per Elettra Lamborghini, che sta vivendo un periodo davvero difficile. Dopo essere risultata positiva al Covid che la sta costringendo in quarantena a casa sua fintanto che non si sarà negativizzata, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha comunicato ai followers di aver perso il suo adorato cane. Il fedele amico a quattro zampe è morto a pochi giorni di distanza dal collegamento Tv di lunedì sera. leggi anche l’articolo —> Chi è Elettra Lamborghini, vita privata e carriera: tutto sulla “regina del twerking” lutto per Elettra Lamborghini, lo sfogo: «Non ho pace in questo periodo» «Non ho pace in questo periodo, stamattina ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021)per, che sta vivendo undavvero difficile. Dopo essere risultata positiva al Covid che la sta costringendo in quarantena a casa sua fintanto che non si sarà negativizzata, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha comunicato ai followers di aver perso il suo adorato cane. Il fedele amico a quattro zampe è morto a pochi giorni di distanza dal collegamento Tv di lunedì sera. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla “regina del twerking”per, lo sfogo: «Non hoin» «Non hoin, stamattina ...

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - delirauhl : Ma in che senso è morto il cane di Elettra Lamborghini che stava con lei sul divano durante il collegamento con l’i… - ch0lansia : è morto il cane di Elettra Lamborghini, lo stesso che era sul divano bello tranquillo mentre lei era in collegament… -