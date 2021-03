Decessi non legati al vaccino: tutte le autopsie che escludono una correlazione con Astrazeneca (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre si aspetta il verdetto ufficiale di EMA sul vaccino Astrazeneca dopo la sospensione temporanea che hanno adottato molti paesi europei, tra cui l’Italia, inizia a emergere un dato che dovrebbe riportare alla razionalità chi è entrato nel panico. Le autopsie effettuate fino ad ora sulle persone decedute dopo il vaccino non hanno fatto emergere alcun legame. L’ultimo caso è quello del professore di Biella. Il primo caso in cui l’autopsia ha evidenziato che non c’è un legame tra decesso e vaccino è anche quello che almeno all’inizio, aveva destato più scalpore. Quello di Annamaria Mantile, l’insegnante di Napoli che si era vaccinata e poi era morta pochi giorni dopo accusando nausea, vomito e dolori addominali. Gli esami hanno parlato chiaro: la profè morta per infarto intestinale: l’esame ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mentre si aspetta il verdetto ufficiale di EMA suldopo la sospensione temporanea che hanno adottato molti paesi europei, tra cui l’Italia, inizia a emergere un dato che dovrebbe riportare alla razionalità chi è entrato nel panico. Leeffettuate fino ad ora sulle persone decedute dopo ilnon hanno fatto emergere alcun legame. L’ultimo caso è quello del professore di Biella. Il primo caso in cui l’autopsia ha evidenziato che non c’è un legame tra decesso eè anche quello che almeno all’inizio, aveva destato più scalpore. Quello di Annamaria Mantile, l’insegnante di Napoli che si era vaccinata e poi era morta pochi giorni dopo accusando nausea, vomito e dolori addominali. Gli esami hanno parlato chiaro: la profè morta per infarto intestinale: l’esame ...

