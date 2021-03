**Covid: responsabile hub Palermo, 'a pieno regime con Pfizer, in attesa di AstraZeneca'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - petergomezblog : Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è success… - alessanFERRON : RT @ivocamic: #COVID-19 è un' #armabiologica sfuggita di mano: parola di ex responsabile USA delle indagini NON ABBIAMO MAI AVUTO DUBBI h… - DavideVerga2 : @Daphne3116 @Agenzia_Ansa Sarebbe stato più responsabile lasciare continuare a diffondere il covid? Follia - MaurizioTorchi2 : RT @ivocamic: #COVID-19 è un' #armabiologica sfuggita di mano: parola di ex responsabile USA delle indagini NON ABBIAMO MAI AVUTO DUBBI h… -