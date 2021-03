(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2374 i nuoviin Piemonte registrati oggi dall’unità di crisi regionale, pari al 9,0 % dei 26.452 tamponi eseguiti, di cui 13.937 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 837 (35,2%), 37 sono in Rsa/strutture socio-assistenziali, 172 in ambito scolastico, 2.165 tra la popolazione generale. Il totale dei casidiventa quindi 283.697 cosi’ suddivisi su base provinciale: 151.193 Torino, 39.117 Cuneo, 23.645 Alessandria, 21.966 Novara, 13.827 Asti, 10.636 Vercelli, 10.594 Verbano-Cusio-Ossola, 9.201 Biella, oltre a 1.309 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.209 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Sono 41 idi persone positive al test del-19 comunicati dall’unita’ di crisi della Regione Piemonte, con il ...

Advertising

nuovasocieta : Covid, 2300 positivi e 41 decessi - Cirenderaliberi : Istat con i suoi ultimi dati: oggi abbiamo la PROVA che queste persone sono state AMMAZZATE da coloro che dovevano… - ilTorineseNews : Bollettino Covid di giovedì 11 marzo: 2300 nuovi positivi, 952 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 2300

Corriere della Sera

La nuova rete copre attualmente oltreunità immobiliari, sia in modalità FTTH (Fiber - to - ... imponendo di ricercare nuove soluzioni e nuovi modelli per reggere l'impatto che ilha sull'...Il settore, che prima della crisivaleva il 13% del pil e 223 miliardi e 4,2 milioni di ... E oltre tutto pensare che saranno coinvolti non solo icomuni del bacino ma tutti i comuni italiani ...Sempre in aumento i dati dell’epidemia Covid in Piemonte. Oggi l’Unità di Crisi della Regione ha infatti comunicato 2374 nuovi casi di persone risultate positive. E sono 41 i decessi, di cui 4 verific ...Sono 41 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’unita’ di crisi della Regione Piemonte, con il totale ora pari a 9.766 deceduti risultati positivi al virus, cosi’ suddivisi ...