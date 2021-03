"Ci sono logiche economiche...": i sospetti sulla guerra ai vaccini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Francesca Bernasconi I sospetti del leader della Lega, Matteo Salvini, sugli "allarmismi" verso i vaccini. Il caso AstraZeneca? "Totale fallimento dell'Europa, che sui vaccini ha sbagliato tutto" "Non vorrei che dietro certi allarmismi possa nascondersi una battaglia economica per sfavorire alcuni vaccini a vantaggio di altri". La preoccupazione, espressa durante un'intervista al Messagero dal leader della Lega, Matteo Salvini, è che gli ultimi eventi relativi al siero anti-Covid siano legati a interessi economici. E proprio in merito al "pasticcio in corso", legato alla sospensione del vaccino AstraZeneca e alle valutazioni (ancora attese) dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), Salvini riconosce "il totale fallimento dell'Europa, che sui vaccini sta sbagliando tutto". Bene quindi la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Francesca Bernasconi Idel leader della Lega, Matteo Salvini, sugli "allarmismi" verso i. Il caso AstraZeneca? "Totale fallimento dell'Europa, che suiha sbagliato tutto" "Non vorrei che dietro certi allarmismi possa nascondersi una battaglia economica per sfavorire alcunia vantaggio di altri". La preoccupazione, espressa durante un'intervista al Messagero dal leader della Lega, Matteo Salvini, è che gli ultimi eventi relativi al siero anti-Covid siano legati a interessi economici. E proprio in merito al "pasticcio in corso", legato alla sospensione del vaccino AstraZeneca e alle valutazioni (ancora attese) dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), Salvini riconosce "il totale fallimento dell'Europa, che suista sbagliando tutto". Bene quindi la ...

