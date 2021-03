Calcio | De Zerbi | ‘perso per colpa nostra | sono molto arrabbiato’

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Torino, 17 mar. – (Adnkronos) – “Avendo una squadra giovane non sempre si capiscono le cose al volo. Da che dovevamo chiuderla l’abbiamo riaperta e poi persa per, meritatamente”. L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, commenta così la sconfitta per 3-2 contro il Torino, match nel quale gli emiliani conducevano per 2-0 a un quarto d’ora dalla fine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sono arrabbiato" Roberto Dearrabbiato dopo la sconfitta in rimonta per 3 - 2 dal Torino. Il ... Non sono per far crescere tutti ma per mettere ilal primo posto. Tutti devono farlo, devo ...Deprosegue, con amarezza e rabbia: 'Siamo una squadra giovane, i giovani sbagliano più di ... Io non sono per far crescere tutti, ma per mettere ilal primo posto, e tutti lo devono fare. ...i giovani sbagliano più di altri nonostante gli si venga detto tante volte l’importanza della gara -aggiunge De Zerbi alla fine del match-. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. Non ...Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, commenta la sconfitta patita contro il Torino: “Dovevamo fare il 3-0, ma abbiamo perso meritatamente” ...